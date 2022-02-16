Россиян предупредили о ворующих личные данные приложениях

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова предупредила россиян о приложениях, которые воруют личные данные. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Лынова отметила, что к утечке сообщений, фотографий, контактов, переписки и банковских данных может привести, в том числе, наличие скрытого вредоносного ПО.

Эксперт подчеркнула, что шпионское ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к разным функциям и файлам смартфона и управление ими. По ее словам, это может быть любое приложение, в том числе, фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчета калорий.

Ранее сообщалось, что на смартфонах Apple стали доступны приложения для ограниченной аудитории. Apple добавила новую функцию для разработчиков, позволив им выпускать приложения, предназначенные для узкого круга пользователей. Секретные программы не будут видны остальным посетителям App Store, также они не будут отображаться в различных категориях и рейтингах.