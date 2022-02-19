СК возбудил дело по факту обстрела Ростовской области со стороны Украины

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту обстрела Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелы производились 19 февраля в период с 5 до 6 часов утра неизвестными с территории Украины. Используя реактивную систему залпового огня, они обстреляли приграничные территории Тарасовского района региона.

Ранее на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области, который находится рядом с границей Украины, жилой дом пострадал от снаряда. Уточняется, что обошлось без пострадавших. Это третий взрыв за день в регионе.