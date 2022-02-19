Сомнологи развеяли главный миф о лучшем времени отхода ко сну

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов и невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с Ura.ru развеяли главный миф о том, в какое время лучше всего отходить ко сну.

Бузунов отметил, что самым большим заблуждением о здоровом сне является полезность засыпания до полуночи, а то и до 10 часов вечера. По его словам делать это не обязательно, а ложиться можно в любое время, но необходимо «обмануть» свой мозг, находясь в освещенном пространстве, чтобы мозг воспринимал яркий свет как солнце, после чего свет нужно постепенно приглушать, создавая ощущение того, что плавно наступает вечер, после чего уже можно задернуть шторы и отправиться в кровать. Опасность для организма, по мнению медика, появляется в том случае, когда нет четкого режима.

«Организм не понимает, когда ему какой гормон продуцировать. Важно вставать и ложиться приблизительно в одно и то же время. Еще нужно не отсыпаться в выходные долго. Если человек обычно встает в 6.00 утра, а в выходные в 12.00, он выспался, но сместил свои часовые пояса, и в ночь на понедельник нужно лечь раньше», — заявил он.

Царева, в свою очередь, добавила, что за два часа до сна необходимо убрать все мешающие для засыпания вещи, например яркий свет, еду, физические нагрузки или неприятные эмоции. Все это может оказывать влияние на качество сна и его содержания, заключила специалист.

Ранее британский диетолог Лола Биггс рассказала о диете, которая улучшает сон. По словам эксперта, пища способна влиять на циркадные ритмы — колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.