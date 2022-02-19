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В Германии назвали заявления властей ДНР и ЛНР инсценировкой

Глава МИД ФРГ Бербок назвала инсценировкой заявления властей ДНР и ЛНР

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой заявления, сделанные за последние 24 часа властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом она высказалась после переговоров глав МИД стран «Большой семерки» в Мюнхене, пишет ТАСС.

Бербок предположила, что к подобной инсценировке власти ДНР и ЛНР могли прибегнуть «для оправдания военного вмешательства», и назвала реальной угрозу в отношении Украины.

Глава МИД ФРГ предупредила, что «новое нарушение суверенитета» республики будет иметь для России «самые масштабные последствия», в том числе экономические, финансовые, политические и стратегические. При этом она подчеркнула, что Запад будет готов ввести персональные санкции против людей, несущих личную ответственность за обострение украинского кризиса.

Ранее Анналена Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили, что отказываются признавать план нападения Украины на Донбасс. Дипломаты также призвали Россию оказать влияние на власти самопровозглашенных республик региона с целью деэскалации.

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Алевтина Запольская
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