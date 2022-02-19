В Госдуме рассказали об огромных очередях на выезде из Донбасса

На границе России и самопровозглашенных республик Донбасса скопилось от 400 до 500 автомобилей, ожидающих выезда на территорию РФ, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Его цитирует ТАСС.

Он назвал огромные очереди из беженцев на КПП самой большой проблемой в сложившейся на данный момент ситуации с эвакуацией жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Депутат считает, что у российских пограничников недостаточно коридоров для прохождения границы и нужно либо увеличивать их число в разы, либо создавать «зеленые коридоры», отправляя людей во временные пункты размещения, а уже там устраивать паспортный контроль.

Водолацкий также сообщил, что днем 19 февраля в Ростовской области ожидают прибытия около 25 тысяч жителей территории ЛНР. Такие данные передало МЧС самопровозглашенной республики.

Утром 19 февраля сообщалось, что с начала эвакуации из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали в Россию более 6,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Ростовской области выделили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса.