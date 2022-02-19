В Госдуме предрекли Европе становление ареной военных действий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек Европе становление ареной военных действий в случае начала войны. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он назвал информацию, поступающую из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), очень тревожной.

Также Володин напомнил, что Киев своими действиями перечеркивает Минские договоренности, хотя прекрасно понимает, к какой трагедии это может привести. «Но понимает ли это Европа? Ее лидеры молчат. Если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий», — написал Володин.

Ранее он заявил, что преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ вместо осуждения и желания разобраться в ситуации занимают «страусиную позицию». Подобное поведение Володин назвал двойными стандартами.