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Володин заявил о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева

Спикер Госдумы Володин считает, что Брюссель и Вашингтон замалчивают преступления Киева

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества.Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе», — написал в социальной сети Володин.

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Анастасия Шейкина
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