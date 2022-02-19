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Экономика России показала рекордный с 2008 года рост

В Росстате заявили об увеличении ВВП России на 4,7% в 2021 году

Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

В Росстате заявили о рекордном с 2008 года росте экономики России. В 2021 году ВВП увеличился на 4,7 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Специалисты связывают рост показателя с восстановлением экономической активности после самой тяжелой фазы пандемии коронавируса. Данные будут уточняться по мере поступления необходимой информации.

В 2021 году наблюдался рост производства почти во всех отраслях, при этом наивысший темп продемонстрировали гостиничный и ресторанный бизнес (24,1 процента в годовом выражении). Заметный рост добавленной стоимости также зарегистрирован в областях водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, культуре и спорте, оптовой и розничной торговле.

Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП России. По данным ведомства, в 2021 году показатель вырос на 4,6 процента. Последний раз сопоставимые темпы роста ВВП в России наблюдались в 2012 году, когда экономика страны выросла на четыре процента. При этом отмечается, что в декабре темпы роста ВВП в декабре замедлились: в декабре показатель составил 4,3 процента после ноябрьских 5,3 процента.

Марина Совина
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