В центре Донецка заминировали отели

Власти Донецка сообщили о поступлении анонимной информации о минировании зданий в Киевском районе. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как отметил глава городской администрации Алексей Кулемзино, речь идет о зданиях на севере Донецка — об отеле на проспекте Титова, отеле на улице Артема, а также о жилых комплексах Замковый, Панорамный, Европейский, Евроград.

Ранее стало известно, что взрывное устройство было найдено в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) под мостом, который находится на пути следования беженцев из Донбасса в Россию. Правоохранительные органы ЛНР обнаружили устройство под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском.

18 февраля из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе началась эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Ростовскую область. В регион по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан самопровозглашенных республик была направлена рабочая группа МЧС.