Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Описаны три возможных пути Украины в настоящее время

Политолог Безпалько заявил, что Киев может выбрать один из трех путей развития событий

Фото: РИА Новости

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что в настоящее время точно не ясно, что именно планирует Киев — провести крупную провокацию, или же решиться на полномасштабное наступление в Донбассе. Несмотря на это, у Украины есть и третий путь развития событий, который она может выбрать, уверен он.

«Сейчас Украина может пойти по одному из трех путей. Она может выполнить Минские соглашения, начать полномасштабное наступление на Донбасс, гарантированно получив железным молотом по голове от России, или начать провокации, чтобы вызвать более-менее мощный ответ со стороны республик и, возможно, РФ, и на этом основании попытаться привлечь Запад к умиротворению или пересмотру договоренностей», — описал политолог.

Материалы по теме:
20 минут до войны. Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
20 минут до войны.Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
Вчера
«Границу можем двигать хоть до Киева» Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
«Границу можем двигать хоть до Киева»Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
00:00

Москва, в свою очередь, ожидает дальнейших действий Киева, имея при этом большое количество разных способов ответить на его действия, подчеркнул эксперт. Среди них имеются как политические варианты действий, так и дипломатические или же чисто военные, заключил Безпалько.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что формируя антироссийский проект в 2014 году Украина рассчитывала стать членом НАТО. В настоящее же время страна находится в таком положении, что ее не хотят видеть членом альянса, а страны НАТО не собираются за нее воевать, в связи с чем она пытается продать свой нейтралитет за очень большую сумму.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС предупредил Россию о масштабных последствиях в случае агрессии против Украины
Россиянам назвали основные причины бессонницы
Водителям назвали способы избежать столкновения с резко затормозившей машиной
Описаны три возможных пути Украины в настоящее время
Четырехметровая белая акула растерзала британца в Сиднее
Прочность Samsung Galaxy S22 Ultra проверили на видео
Суд отправил под арест задержанного за взятку экс-главу жилинспеции Приморья
ВСУ два раза за полчаса обстреляли Донбасс по двум направлениям
Экс-депутат Рады рассказал о попытках Украины «продать» свое невступление в НАТО
Бывший боец UFC рассказал о щедрых гонорарах в промоушене Нурмагомедова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.