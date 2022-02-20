Описаны три возможных пути Украины в настоящее время

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что в настоящее время точно не ясно, что именно планирует Киев — провести крупную провокацию, или же решиться на полномасштабное наступление в Донбассе. Несмотря на это, у Украины есть и третий путь развития событий, который она может выбрать, уверен он.

«Сейчас Украина может пойти по одному из трех путей. Она может выполнить Минские соглашения, начать полномасштабное наступление на Донбасс, гарантированно получив железным молотом по голове от России, или начать провокации, чтобы вызвать более-менее мощный ответ со стороны республик и, возможно, РФ, и на этом основании попытаться привлечь Запад к умиротворению или пересмотру договоренностей», — описал политолог.

Москва, в свою очередь, ожидает дальнейших действий Киева, имея при этом большое количество разных способов ответить на его действия, подчеркнул эксперт. Среди них имеются как политические варианты действий, так и дипломатические или же чисто военные, заключил Безпалько.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что формируя антироссийский проект в 2014 году Украина рассчитывала стать членом НАТО. В настоящее же время страна находится в таком положении, что ее не хотят видеть членом альянса, а страны НАТО не собираются за нее воевать, в связи с чем она пытается продать свой нейтралитет за очень большую сумму.