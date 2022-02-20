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Экс-депутат Рады рассказал о попытках Украины «продать» свое невступление в НАТО

Экс-депутат Рады Килинкаров заявил, что Украина пытается продать свой нейтралитет

Фото: Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что слова слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе от вступления страны в НАТО не стоит считать оговоркой или воспринимать не всерьез. Он считает, что в настоящее время Киев пытается продать свой нейтралитет за очень большую сумму.

Экс-депутат отметил, что Украина, выстраивая антироссийские планы в 2014 году, рассчитывала на попадание в альянс и поддержку Европы. В настоящее же время киевские власти прекрасно понимают, что страны НАТО не желают ввязываться из-за нее в военный конфликт, поэтому торгуют своим возвратом к нейтралитету, отметил он.

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«На данный момент, они хотят переговоров со всеми западными партнерами на предмет того, чтобы решить этот вопрос. Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому, что — очень нужны деньги. Потому, что тот ущерб, который нанесен экономике Украины, никем не компенсирован, и никто компенсировать его не собирается», — рассказал эксперт.

Ранее экономист и публицист Михаил Хазин рассказал, по какой причине лидеры западных стран в последнее время стали чаще приезжать в Москву. По его мнению, они совершают поездки для встречи с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы заранее извиниться за то, что собираются сделать на Украине по указу США.

Марина Совина
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