Экономист рассказал о поездках западных лидеров в Москву для извинений

Экономист и публицист Михаил Хазин в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, по какой причине лидеры западных стран в последнее время стали чаще приезжать в Москву. По его мнению, они совершают поездки для встречи с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы заранее извиниться за то, что собираются сделать на Украине по указу США.

Эксперт отметил, что Вашингтон начал «повышать ставки», ускоряя события вокруг Украины. Данный кризис является полностью рукотворным, поскольку весь Запад прекрасно понимает, что на самом деле РФ не планирует вторжения, о котором так много говорят. В том числе об этом знают и на Украине, добавил он.

«В чистом виде будет пиар-акция, именно по этой причине зачастили разные западные лидеры в Москву, потому что нужно объяснить Путину, что они не виноваты, и дать какую-то компенсацию во всей этой истории», — заявил экономист.

Ранее политолог Владимир Рогов счел план Киева по выходу из Будапештского меморандума и пересмотр отказ Украины от ядерного оружия подготовкой к провокации. Он отметил, что последние месяцы президентства Зеленского демонстрируют подготовку к масштабной провокации, которая согласована с британскими и американскими партнерами.