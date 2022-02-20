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План Киева о пересмотре отказа от ядерного оружия сочли подготовкой к провокации

Политолог Рогов счел подготовкой провокации планы Киева выйти из Будапештского меморандума

Фото: Pixabay

Политолог Владимир Рогов счел план Киева выйти из Будапештского меморандума и пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия подготовкой к провокации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Я думаю, что это не блеф, как может показаться, а реальная подготовка к террористическому акту с использованием ядерного оружия», — полагает эксперт.

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По словам Рогова, последние месяцы правления Зеленского демонстрируют подготовку к масштабной провокации, которая согласована с британскими и американскими союзниками украинского лидера.

Политолог добавил, что риторика СМИ о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину говорит о подготовке почвы для будущих событий. Он не исключил «ядерный теракт», который будет осуществлен при помощи США, поскольку своего ядерного оружия у Киева нет.

Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик напомнил о его призыве к сдерживанию риторики, провоцирующей напряженность, в ответ на заявления Зеленского о выходе из Будапештского меморандума.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств. Она отметила однако, что в текущей ситуации следует пробовать все средства, чтобы избежать войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. По словам главы украинского государства, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

Марина Совина
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