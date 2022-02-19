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ООН ответила на слова Зеленского о пересмотре отказа Киева от ядерного оружия

ООН напомнила о призыве к сдержанности после заявления Киева о Будапештском меморандуме

Фото: Pixabay

ООН ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Будапештского меморандума, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Организация напомнила о призыве генерального секретаря Антониу Гутерриша к сдерживанию риторики, провоцирующей напряженность.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств. Она отметила однако, что в текущей ситуации следует пробовать все средства, чтобы избежать войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. По словам главы украинского государства, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

Марина Совина
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