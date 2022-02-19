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Германия сочла отказ Украины от ядерного оружия не имеющим юридической силы

Посол ФРГ Фельдгузен сочла, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств
Анка Фельдгузен

Анка Фельдгузен. Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/ Globallookpress.com

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен считает, что Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании, не имеет юридической силы. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Украина-24».

«Будапештский меморандум - это, действительно, формат без юридических обязательств в рамках международного права», — указала дипломат.

Фельдгузен подчеркнула, что в текущей ситуации следует пробовать все средства, чтобы избежать войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. По словам главы украинского государства, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

Марина Совина
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