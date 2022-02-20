Четырехметровая белая акула растерзала британца в Сиднее

Британец Саймон Неллист погиб во время нападения акулы в Австралии, пишет Metro.

35-летний мужчина скончался в среду, 16 февраля. когда плавал в нескольких метрах от мыса Бьюкен, недалеко от Литл-Бей, Сидней, когда на него напала четырехметровая акула. Инструктор по дайвингу готовился к благотворительному заплыву. «Саймон был нежным, добрым и замечательным человеком. Он был любимым женихом, сыном, братом, дядей и другом», — подчеркнули близкие. По их словам, рыба очень быстро растерзала и разорвала его.

Как объяснила 62-летняя тетя мужчины Джеки Сигер, Неллист всегда любил море. «Он любил дикую природу и мир. У него была настоящая любовь к природе. Он был очень добрым и внимательным человеком, который просто любил жизнь», — добавила она.

Это первое за 60 лет, с 1963 года, нападение акулы со смертельным исходом в Сиднее.

Ранее полиция Нового Южного Уэльса подтвердила обнаружение останков погибшего вместе с частями гидрокостюма.