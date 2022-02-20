Суд отправил под арест задержанного за взятку экс-главу жилинспеции Приморья

Фрунзенский суд города Владивостока отправил под арест на два месяца задержанного за получение взятки экс-начальника жилищной инспекции Приморского края Евгения Баршая. Об этом сообщила прокуратура региона.

Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).

По версии следствия, экс-глава жилинспекции получил от представителя юридического лица взятку в размере ста тысяч рублей. Предполагалось, что за это он включит дополнительные многоквартирные дома во Владивостоке в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими.

Ранее сообщалось, что начальник государственной жилищной инспекции по Приморскому краю Евгений Баршай был задержан сотрудниками ФСБ в последний день своей работы.

