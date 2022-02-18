ФСБ поймала на взятке главу жилищной инспекции Приморья

В последний день своей работы правоохранителями задержан начальник государственной жилищной инспекции по Приморскому краю Евгений Баршай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание провели сотрудники ФСБ во время получения чиновником взятки.

В пятницу, 18 февраля, намечалось увольнение Баршая, с ним не продлили служебный контракт, уточнили в пресс-службе правительства Приморского края.

3 февраля сообщалось, что ФСБ заподозрила заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева в получении взятки. По версии следствия, он получил от руководителя фирмы 1,5 миллиона рублей за общее покровительство.