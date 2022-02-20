Подсчитана сумма взятых россиянами в 2021 году автокредитов

Россияне взяли кредитов для покупки автомобилей в 2021 году на сумму 963 миллиарда рублей, количество автокредитов составило 909 тысяч, а средний размер составляет около 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подсчеты бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что это на 16 процентов больше в количественном и 51 процент больше в финансовом выражении, чем в 2020 году. Размер займа вырос на 30 процентов.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что в минувшем году спрос на автомобили стал взрывным на фоне приостановки производства и сложностей с продажей в период ограничений из-за пандемии коронавируса. Потребители начали приобретать транспортные средства до возникновения возможного дефицита, а производители в свою очередь повышали стоимость.

Вторым фактором увеличения числа автокредитов Лагуткин назвал увеличение среднего чека на авто. Он предсказал, что к 2023 году произойдет насыщение и рост объема займов прекратится, тогда показатели придут к привычным 9-10 процентам увеличения в год.

Ранее сообщалось, что в Европе продажи машин достигли исторического минимума. Рекордно мало автомобилей было куплено в начале года. Количество зарегистрированных машин в январе составило 682 596 единиц.

