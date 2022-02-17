В Европе продали рекордно мало машин

В Европе продажи машин достигли исторического минимума. Рекордно мало автомобилей было куплено в начале года. Количество зарегистрированных машин в январе составило 682 596 единиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данный ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

По данным Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в январе продажи автомобилей снизились на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Снижение продаж наблюдается седьмой месяц подряд.

Однако данные по регистрации новых автомобилей сильно различаются между отдельными странами Европы. Например, продажи в Словакии увеличились на 72,6 процента и на 55,5 процента в Румынии по сравнению со снижением почти во всех странах Западной Европы.

Автомобильный сектор терпит сложности, в частности снижение объемов продаж, из-за глобальной нехватки полупроводников, которая длится с 2020 года. Многие компании были вынуждены приостановить производство. Например, американский автопроизводитель Ford в начале февраля заморозил работу нескольких заводов.

В то время как продажи обычных автомобилей снижаются, популярными становятся электромобили. В Норвегии доля электрокаров на рынке автомобилей оказалась выше, чем доля транспортных средств на ископаемом топливе. В январе текущего года страна отчиталась о рекордных продажа — 84 процента из проданных были электромобилями.