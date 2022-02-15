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Американский автогигант затормозит производство

Компания Ford сократит выпуск автомобилей по причине дефицита чипов

Фото: Shutterstock

Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford остановит несколько своих заводов из-за дефицита полупроводников, пишет Reuters.

Автогигант полностью заморозит выпуск автомобилей на своем заводе в Огайо и производство фургонов Transit на заводе в Канзас-Сити. Заводы по сборке грузовиков в Кентукки, Чикаго и Дирборне (Мичиган) будут переведены на сокращенный режим работы.

Такие паузы в производстве для Ford не стали чем-то новым. Ранее компания временно останавливала или частично тормозила производство на восьми заводах в Северной Америке из-за глобальной нехватки чипов. Ее причиной стал как выросший спрос на потребительскую электронику, так и нарушение цепочек поставок. Серьезное воздействие оказала и торговая война между США и Китаем. Крупнейшие производители чипов пытаются увеличить производство и инвестируют десятки миллиардов долларов, но для удовлетворения спроса потребуется время.

Пандемия коронавируса и последовавший недостаток чипов сильно ударили по всем автопроизводителям. В январе 2022 года один из крупнейших мировых концернов Toyota временно останавливал производство на своем основном заводе. Частые простои стали нередкими и на российских предприятиях. Начавшиеся в 2021 году проблемы со временем только усугубляются. В российском Минпромторге считают, что дефицит автомобилей в России из-за нехватки чипов сохранится как минимум в первой половине 2022 года.

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Платон Щукин
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