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Toyota остановила работу на ключевом заводе

Компания Toyota приостановила работу ключевого завода в Японии из-за вспышки коронавируса

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Компания Toyota приостановила работу на ключевом заводе в Японии из-за последствий коронавируса, пишет Bloomberg.

Функционирование завода нарушено из-за того, что заразились около 20 человек. Перебои в производстве повлияют на выпуск около 1500 автомобилей, в том числе популярных моделей Toyota Camry.

Японский концерн не первый раз сталкивается с трудностями из-за коронавируса. Проблемы возникли также в китайском городе Тяньцзин. Завод приостановил работу на месяц из-за массового тестирования, которое ввело местное правительство вследствие вспышки коронавируса.

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Недавно в Toyota заявили, что не смогут достичь цели по производству в девять миллионов автомобилей в этом году из-за нехватки чипов, от которой страдает автомобильная промышленность.

Со схожими проблемами столкнулись другие крупные автопроизводители. Японский конкурент Honda заявил, что завод Suzuka будет работать на 90 процентов мощности из-за проблем с поставками, глобальной нехваткой чипов и вспышек коронавируса за рубежом.

Генеральный директор Nissan Макото Учида, несмотря на нехватку запчастей, настроен оптимистично. Он завил, что производство «находится на пути восстановления». «Мы ожидаем, что рынок восстановится, но ситуация с коронавирусом неопределенная, и нам нужно быть готовыми», — сказал Учида.

Прошедший год стал для автомобильной индустрии худшим с 2013 года — продажи машин рухнули почти на 20 процентов. Последствия коронакризиса вызвали перебои с поставками комплектующих, особенно чипов и полупроводников, также отрасль страдает от введения локдаунов и прочих ограничительных мер.

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Платон Щукин
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