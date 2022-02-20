Россиян предупредили об опасной для здоровья плесени в ванной комнате

Плесень в ванной комнате может спровоцировать развитие бронхита, трахеита и пневмонии, если в помещении плохая вентиляция. Об этом предупредил отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимира Зайцева, пишет Ura.ru.

По его словам, когда помещение сухое, плесень не представляет опасности. Однако если комната недостаточно проветривается, то вместе с влажным воздухом человек вдыхает и черную плесень. Как объяснил лор, оседая на задней стенке глотки, миндалинах, носоглотке и околоносовых пазухах, а также в бронхолегочной системе плесень провоцирует бронхиты и пневмонии плесневой природы.

Снизить риск заболевания поможет тщательная уборка и своевременный ремонт в квартире. Чаще всего плесень образуется в вентиляционных коробах и шахтах, в душевых кабинах и в промежутке между двойными потолками.

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