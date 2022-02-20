Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предупредили об опасной для здоровья плесени в ванной комнате

Лор Зайцев рассказал о домашней плесени, провоцирующей развитие бронхита и пневмонии

Фото: Marcus Krauss / Shutterstock

Плесень в ванной комнате может спровоцировать развитие бронхита, трахеита и пневмонии, если в помещении плохая вентиляция. Об этом предупредил отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимира Зайцева, пишет Ura.ru.

По его словам, когда помещение сухое, плесень не представляет опасности. Однако если комната недостаточно проветривается, то вместе с влажным воздухом человек вдыхает и черную плесень. Как объяснил лор, оседая на задней стенке глотки, миндалинах, носоглотке и околоносовых пазухах, а также в бронхолегочной системе плесень провоцирует бронхиты и пневмонии плесневой природы.

Снизить риск заболевания поможет тщательная уборка и своевременный ремонт в квартире. Чаще всего плесень образуется в вентиляционных коробах и шахтах, в душевых кабинах и в промежутке между двойными потолками.

Ранее сообщалось, что британский фармацевт Аббас Канани рассказал, что при пробуждении может проявляться один из ранних признаков онкозаболевания — боль в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Пекине официально закрыли зимние Олимпийские игры-2022
Валиева вернулась к тренировкам после Олимпиады в Пекине
Зеленский предложил способы урегулировать ситуацию на Донбассе
Полиция российского региона начала проверку из-за жестокого убийства енота
Путин и Макрон разговаривали по телефону почти два часа
Россиян предупредили об опасной для здоровья плесени в ванной комнате
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях омикрона от ОРВИ
Сборная России по хоккею установила олимпийский антирекорд
Следовавший в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде
Доктор Мясников развеял миф о пользе популярного аптечного средства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.