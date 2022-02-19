Назван заметный при пробуждении симптом рака

Британский фармацевт Аббас Канани (Abbas Kanani) рассказал, что при пробуждении может проявляться один из ранних признаков онкологии — продолжительная боль в горле. Об этом он сообщил в интервью британской газете Daily Express.

Канани назвал боль в горле частой характеристикой рака, заметной при пробуждении. «Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом», — предупредил эксперт.

Врач добавил, что к ранним признакам рака также относится кашель по утрам и сильную усталость, которая наблюдается у пациента с раннего утра и до позднего вечера.

«Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование», — отметил фармацевт.

Ранее врач Санджай Мехта назвал ранние симптомы рака желудка. Среди них изжога, расстройство желудка, потеря аппетита, а также тошнота и рвота.