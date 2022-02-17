Врач назвал ранние симптомы рака желудка

Существует несколько симптомов рака желудка, которые проявляются на ранних стадиях, сообщил врач общей практики Санджай Мехта (Sanjay Mehta). Его слова приводит британская газета Daily Express.

Специалист отметил, что на ранних стадиях рака желудка симптомы часто бывают неопределенными и могут включать изжогу, расстройство желудка, потерю аппетита, а также тошноту и рвоту. Также у пациентов могут наблюдаться затрудненное глотание, боль в верхней части живота и потеря веса.

Еще одним потенциальным ранним признаком болезни может быть желудочное кровотечение, которое приводит к развитию анемии, предупредил Мехта. Выявить уменьшение эритроцитов в крови можно с помощью анализа крови.

Медик также отметил, что некоторые проявления рака желудка могут указывать на другие заболевания, такие как язва желудка или кислотный рефлюкс. Однако в любом случае при проявлении данных симптомов Мехта рекомендовал обратиться к врачу.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что ощущение очень быстрого насыщения во время приема пищи может быть признаком рака желудка. Еще одним неожиданным признаком онкологии специалисты назвали потерю аппетита.