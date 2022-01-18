Названы неожиданные признаки рака желудка

Ощущение очень быстрого насыщения во время приема пищи может быть признаком рака желудка, пишет Express cо ссылкой на медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Еще одним неожиданным признаком онкологии специалисты назвали потерю аппетита. Новообразование в желудке может привести к изжоге, кислотному рефлюксу, тошноте, расстройству желудка, усталости и боли в животе.

Еще одним тревожным знаком специалисты назвали комок в верхней части желудка и неприятные ощущения при попытке проглотить пищу. «Важно пройти обследование у врача общей практики, если ваши симптомы изменяются, ухудшаются или вы не чувствуете себя нормально», — подчеркнули врачи.

Свести к минимуму риск появления рака можно. Для этого следует контролировать вес, не злоупотреблять спиртным, ограничить применение соли, красного и обработанного мяса.

Ранее онколог-хирург Рустем Топузов заявил, что может наблюдаться тошнота и рвота после приема пищи. Также у человека могут измениться вкусовые пристрастия.