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Россиянка отдохнула в люксовом отеле в Египте и пожалела о потраченных деньгах

Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Египте и возмутилась уровнем сервиса

Фото: @fssharmelsheikh

Россиянка отдохнула в роскошном отеле в Шарм-эш-Шейхе и назвала его главные недостатки. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Как призналась автор, она всегда любила Египет за относительно недолгий прямой перелет, теплое море и неплохие гостиницы. Однако в последнюю поездку она решила больше потратить на отдых и забронировала номер в люксовом пятизвездочном отеле.

В итоге путешественница пожалела о своем решении. В первую очередь она возмутилась уровнем сервиса в отеле. По ее словам, персонал постоянно просил чаевые, а если им давали слишком мелкую купюру, то они могли обидеться или вовсе посмеяться. Также девушку расстроило, что в честь ее дня рождения гостиница не сделала ей никакого комплимента, но при этом предложила организовать праздничный ужин за 200 долларов (15,3 тысячи рублей).

Кроме того, россиянке не понравилось поведение ее соотечественников. Она рассказала, что встречала в отеле большое количество пьяных туристов. «Отдыхающих очень много, почти все — российские туристы, так что схема с бронированием лежаков тут — это норма: или подстраивайся, или ложись на песке», — рассказала она.

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Единственным достоинством отеля путешественница назвала анимацию и развлечения. Россиянка отметила живую музыку на ужинах, разнообразные активности на пляже и дружелюбных аниматоров. Еще один плюс — большой выбор еды в ресторане. «Не встречала такого в Египте раньше: несколько видов мяса и рыбы, гриль, фалафель, хумус, потрясающе вкусные сэндвичи с разнообразными начинками», — добавила она.

В заключение туристка посоветовала не тратить деньги на роскошные отели в Египте, а выбирать «средние» варианты, чтобы не жалеть о несбывшихся ожиданиях.

Ранее в феврале россиянка отдохнула в бюджетном отеле в Египте и рассказала, почему считает свою поездку везением. Девушка заплатила за недельный тур для двоих 39 тысяч рублей. Несмотря на негативные отзывы в интернете, путешественницу порадовали уровень сервиса и просторный номер.

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Мария Гейн
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