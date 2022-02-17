Рискнувшая отдыхом в бюджетном отеле Египта россиянка рассказала о везении

Российская туристка, которая рискнула с мужем отправиться отдыхать в бюджетный отель Египта с сомнительной репутацией, описала отдых словами «нам повезло». Своими впечатлениями от путешествия она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, у отеля были негативные отзывы, однако на фото он выглядел «приятным». Так, туристов подкупила дешевизна поездки — семидневный тур обошелся в 39 тысяч рублей на двоих. Россиянка отметила, что несмотря на то, что море находилось в 2,5 километрах от гостиницы, добираться до него было удобно, так как постояльцев на пляж по расписанию доставлял автобус.

«Персонал обслуживает очень хорошо, отзывчивые, денег не вымогают, даже и не рассчитывают на них и очень искренне благодарят, если вы решите дать им чаевые», — назвала еще один плюс россиянка.

Помимо прочего, путешественницу порадовал большой и просторный номер, в котором, по ее наблюдениям, недавно сделали ремонт. Тем не менее, она обратила внимание на ограниченность выбора блюд в ресторане отеля, добавив при этом, что «немного неверно называть такое питание "все включено"».

«Никакой антисанитарии и грязи, минимум услуг, но никакого шока или разочарования», — заключила путешественница.

Ранее в феврале российский турист съездил в Сочи и сравнил питание в местной гостинице с шведским столом в отеле Шарм-эш-Шейха, где он отдыхал последний раз. Как признался путешественник, отечественный вариант ему понравился больше, чем египетский. Например, он обратил внимание, что повара старались угодить гостям с разными пищевыми предпочтениями.