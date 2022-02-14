Россиянин сравнил шведские столы в отелях Египта и России и выбрал лучшие

Российский турист съездил в Сочи и сравнил питание в местной гостинице с шведским столом в отеле Шарм-эш-Шейха, где он отдыхал последний раз. Своими выводами он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Как рассказал автор блога, отечественный шведский стол ему понравился больше, чем египетский. «Радует, что и у нас могут так, как за границей. И даже лучше», — заявил он. В первую очередь мужчина отметил большой выбор здоровых блюд, после которых, однако, он быстро становился голодным. «За время отдыха я похудел на четыре килограмма, и это при том, что наедались, как говорится, до отвала», — объяснил он.

Кроме того, россиянин обратил внимание, что повара старались угодить гостям с разными пищевыми предпочтениями. На завтрак постояльцам предлагали оладьи, блины, каши, творог, фруктово-ягодные пудинги, вареники и колбаски. Из напитков — чай и кофе из кофемашины.

На обед и ужин подавали три или два супа на выбор, множество гарниров, салатов, несколько видов мяса и рыбы. «Фастфуда не видели вообще. То есть любимых детьми гамбургеров, хот-догов, картошки фри на столе не найти», — уточнил турист.

Также блогер приятно удивился чистоте за шведским столом и вспомнил, как в Египте часто видел непротертые столы и стекла с грязными разводами. При этом автор перечислил несколько нюансов российских шведских столов, которые проигрывают египетским. Среди них он назвал маленький выбор выпечки и фруктов.

Ранее в январе Египет изменил правила въезда в страну, усилив контроль за туристами с сомнительными тестами по коронавирусу. Прибывая на курорты, путешественник должен предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прилета. Тем, чьи документы вызовут сомнение у египетских органов, проведут экспресс-тестирование на антиген.