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В Европе объявили о начале нового идеологического конфликта Востока и Запада

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о начале конфликта идеологий России и КНР с Западом

Фото: Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о начале нового противостояния идеологий между Западом и альянсом России и КНР. Предмет конфликта — роль демократии, национального суверенитета, и права человека. Об этом он объявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Возникшее в прошлом году противостояние концепций о том, как бороться с пандемией, переросло в конфликт о самой сути международного миропорядка. Одним из важнейших элементов этого сражения стало совместное заявление России и Китая 4 февраля. Это кульминация долгосрочной кампании, акт отторжения и ревизионистский манифест по пересмотру мирового порядка», — рассказал Боррель.

Он заявил, что главной целью Востока в лице Москвы и Пекина является идеологический и институциональный «пересмотр демократии», который выражается в глобальном стремлении России и Китая защитить суверенитет нейтральных государств от вмешательства «внешних сил». По его мнению, это является «авторитарной попыткой» поставить независимость какой-либо страны выше таких ценностей, как свобода личности, права человека и нации.

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Дмитрий Сотак
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