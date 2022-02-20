В Европе объявили о начале нового идеологического конфликта Востока и Запада

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о начале нового противостояния идеологий между Западом и альянсом России и КНР. Предмет конфликта — роль демократии, национального суверенитета, и права человека. Об этом он объявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Возникшее в прошлом году противостояние концепций о том, как бороться с пандемией, переросло в конфликт о самой сути международного миропорядка. Одним из важнейших элементов этого сражения стало совместное заявление России и Китая 4 февраля. Это кульминация долгосрочной кампании, акт отторжения и ревизионистский манифест по пересмотру мирового порядка», — рассказал Боррель.

Он заявил, что главной целью Востока в лице Москвы и Пекина является идеологический и институциональный «пересмотр демократии», который выражается в глобальном стремлении России и Китая защитить суверенитет нейтральных государств от вмешательства «внешних сил». По его мнению, это является «авторитарной попыткой» поставить независимость какой-либо страны выше таких ценностей, как свобода личности, права человека и нации.

Ранее Путин и Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры в Пекине. По их итогам был подписан целый ряд межправительственных и коммерческих соглашений. Лидеры двух стран обменялись заявлениями о беспрецедентном уровне развития отношений между Россией и Китаем, а также о совместных внешнеполитический действиях на международной арене.