Пьяный водитель сбил двух российских подростков

В поселке Метелино Челябинской области пьяный россиянин сбил двух сестер 15 и 17 лет. Младшая из девочек скончалась на месте. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, авария произошла вечером 20 февраля. Водитель с 30-летним стажем был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В районе дома №16 по улице Береговой он совершал обгон и не справился с управлением, влетев в двух подростков, которые шли по обочине.

Младшую из сестер мужчина сбил насмерть, а старшую травмировал. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Расследование взяла на контроль областная прокуратура.