Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Жители Донецка рассказали об обстрелах города

Жители Донецка назвали обстрелы города самыми массированными с 2017 года

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Жители Донецка назвали обстрелы города, которые произошли ночью и утром 20 февраля, самыми массированными с 2017 года. Они рассказали об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам дончан, они уже много лет «не слышали настолько сильной канонады».

Материалы по теме:
20 минут до войны. Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
20 минут до войны.Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
Вчера
«Границу можем двигать хоть до Киева» Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
«Границу можем двигать хоть до Киева»Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
00:00

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать город около полуночи в ночь на 20 февраля, стрельба закончилась ближе к четырем часам утра по московскому времени.

Около 10 часов утра звуки стрельбы возобновились. Один из горожан рассказал, что обстрел сорвал его планы поехать на шашлыки.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (НМ ДНР) опубликовала планы наступления Вооруженных сил Украины на Луганскую народную республику (ЛНР) и ДНР.

Как пояснил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин, к операции, разработанной Генеральным штабом Украины, будут привлечены практически все боеспособные части и соединения ВСУ. На достижение победного результата украинскими военными якобы выделяется до пяти суток. В Киеве такие планы отрицают.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Плотников
Обсудить
Последние новости
В Донецке обезвредили группу украинских диверсантов
В России возбудят уголовное дело после гибели мирных жителей в ЛНР
Глава совета ЕС пригрозил России масштабными санкциями из-за Украины
Юрист рассказал о праве избежать оплаты за вывоз мусора
Жители Донецка рассказали об обстрелах города
Жириновский по телефону передал поручения о работе ЛДПР
Глава ОКР оценил выступление сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине
В ЛНР мирные жители погибли при атаке украинских военных
В МИД Японии рассказали о будущих мерах Токио в отношении Курил и Украины
Нарколог объяснил срыв актера Валерия Николаева в спецприемнике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.