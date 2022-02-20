Жители Донецка рассказали об обстрелах города
Жители Донецка назвали обстрелы города, которые произошли ночью и утром 20 февраля, самыми массированными с 2017 года. Они рассказали об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».
По словам дончан, они уже много лет «не слышали настолько сильной канонады».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать город около полуночи в ночь на 20 февраля, стрельба закончилась ближе к четырем часам утра по московскому времени.
Около 10 часов утра звуки стрельбы возобновились. Один из горожан рассказал, что обстрел сорвал его планы поехать на шашлыки.
Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (НМ ДНР) опубликовала планы наступления Вооруженных сил Украины на Луганскую народную республику (ЛНР) и ДНР.
Как пояснил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин, к операции, разработанной Генеральным штабом Украины, будут привлечены практически все боеспособные части и соединения ВСУ. На достижение победного результата украинскими военными якобы выделяется до пяти суток. В Киеве такие планы отрицают.