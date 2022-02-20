Мужчина нашел способ обмануть фейсконтроль на входе в клуб и прославился в сети

Житель Великобритании нашел способ обмануть не пускавших его в клуб сотрудников фейсконтроля и прославился в TikTok. На соответствующее видео в соцсети обратили внимание редакторы Daily Star.

На кадрах ролика 27-летняя пользовательница платформы Рэйчал Сильвестер (Rachael Silvester) рассказала, как отправилась в ночной клуб Манчестера в честь дня рождения своего друга. В тот вечер один из приглашенных мужчин, имя которого не называется, пришел на вечеринку раньше других, и охранники отказали ему во входе из-за белых кроссовок.

Когда вся компания собралась в месте назначения, молодой человек предложил хитрость, которая позволила ему проникнуть в заведение, не потратив времени на дорогу домой и переобувание. Герой материала позаимствовал черные носки у подруги и натянул их поверх своих кроссовок. В результате, по мнению Сильвестер, обувь стала похожа на классические черные туфли, а охранники не заподозрили британца в обмане.

Публикация девушки стала вирусной в TikTok и набрала более четырех миллионов просмотров и 247 тысяч лайков.

В сентябре 2021 года сотрудники ночного клуба в Манчестере также не пустили девушку в заведение из-за обуви и вывели ее из себя. Пользовательница TikTok Аннабель Кершоу (Annabel Kershaw) рассказала, что пришла в клуб с друзьями, однако охранники отказались пускать всех девушек, поскольку они были в босоножках и кедах.