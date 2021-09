Охрана не пустила девушку в ночной клуб без каблуков и вывела ее из себя

Сотрудники ночного клуба в Манчестере, Англия, не пустили девушку в заведение из-за обуви и вывели ее из себя. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Аннабель Кершоу (Annabel Kershaw) рассказала, что пришла с друзьями в клуб, однако охранники отказались пускать девушек, поскольку они были в босоножках и кедах. «Не ходите в ночной клуб History, потому что вы не войдете туда без каблуков. Парней в кроссовках впускают, а девушек на обуви в плоской подошве — нет», — высказалась она на кадрах ролика.

Публикация стала вирусной и набрала 415 тысяч просмотров и почти 40 тысяч лайков. Подписчики Кершоу принялись обсуждать ситуацию в комментариях. Одни поддержали мнение девушки. «Никогда не понимала одержимость подобных заведений обувью», «Требовать от людей туфли на каблуках — это сексизм и дискриминация, многие люди не могут носить их по медицинским причинам», «Как-то раз парней, стоящих передо мной в очереди, впустили, а меня развернули домой, хотя я была в такой же обуви, как у них», «Каблуки плюс выпивка = сломанная кость», — высказывались они.

Однако другие сочли требования заведения уместными. «В некоторых местах есть дресс-код, не стоит злиться на это», «Это нормально для любого клуба с определенным поддерживаемым имиджем. Рестораны могут отказать во входе, если вы не одеты должным образом», «Я работаю в клубе, и суббота, как правило — это самый модный вечер. Я понимаю, что кроссовки гораздо удобнее, но в подобном заведении будет уместнее другая обувь», — отметили юзеры.

