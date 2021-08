Модель выгнали из торгового центра Дубая из-за слишком откровенного наряда

Немецкую модель и блогершу выгнали из магазина в ОАЭ из-за ее откровенного внешнего вида. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта, пишет The Sun.

22-летняя Эмми Русс (Emmy Russ) из Гамбурга, на которую в соцсети подписаны около 200 тысяч человек, приехала на шопинг в самый крупный торговый центр в мире Dubai Mall в Дубае. Для прогулки девушка выбрала белый комплект, состоящий из мини-юбки с блестящим декором и кроп-топа, частично обнажающего ее грудь.

Как только блогерша оказалась в здании, к ней подошел сотрудник охраны и заявил, что ее одежда не соответсвует местным обычаям. Кроме того, мужчина назвал ее полуголой и протянул записку со словами: «Пожалуйста, оденьтесь поскромнее». «Он сказал, что я слишком сексуально выгляжу и не могу находиться здесь в таком наряде. Мне пригрозили полицией и выставили на улицу», — пожаловалась Русс.

Тогда героиня материала купила футболку в ближайшем магазине и продолжила покупки. Я считаю, что мой наряд был вполне приемлемым. «Когда я прилетела в страну, один полицейский даже пофлиртовал со мной», — заключила она.

В июне жительниц английского города Рединг выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Обе девушки были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Встречающий менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.