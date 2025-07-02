Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 2 июля 2025Мир

Захарова уличила Запад в потере контроля над поставками на Украину

Захарова: У Запада нет контроля над поставками вооружений Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Запад не контролирует поставки вооружений Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей страной, вот о чем идет речь. (...) У [Запада] нет контроля за поставками вооружения [Украине]», — сказала она.

По словам Захаровой, западным странам на данном этапе безразличны последствия оказываемой ими Киеву военной помощи.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов. По ее словам, решение было принято, чтобы поставить на первое место интересы Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции раскрыли детали звонка Макрона Путину. Европа хочет вернуть себе контроль над одним вопросом

    Россияне согласились переплачивать за квартиру в ряде случаев

    Каллас выступила с требованием к Ирану

    По двигавшимся в направлении границы России украинским штурмовикам нанесли бомбовый удар

    Российский вратарь перешел из ЦСКА в клуб НХЛ

    Мошенники купили белорусу билет до Москвы ради многомилионного обмана

    Десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере и не выжила

    Вывезшие в лес мужчину двое россиян получили срок

    Раскрыто предназначение секретного обновления Windows

    Захарова сделала заявление об отношениях России и Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости