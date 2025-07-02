Захарова уличила Запад в потере контроля над поставками на Украину

Захарова: У Запада нет контроля над поставками вооружений Киеву

Запад не контролирует поставки вооружений Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей страной, вот о чем идет речь. (...) У [Запада] нет контроля за поставками вооружения [Украине]», — сказала она.

По словам Захаровой, западным странам на данном этапе безразличны последствия оказываемой ими Киеву военной помощи.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов. По ее словам, решение было принято, чтобы поставить на первое место интересы Соединенных Штатов.