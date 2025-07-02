Захарова уличила Запад в потере контроля над поставками на Украину

Запад не контролирует поставки вооружений Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей страной, вот о чем идет речь. (...) У [Запада] нет контроля за поставками вооружения [Украине]», — сказала она.
По словам Захаровой, западным странам на данном этапе безразличны последствия оказываемой ими Киеву военной помощи.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов. По ее словам, решение было принято, чтобы поставить на первое место интересы Соединенных Штатов.