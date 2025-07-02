«Коммуналка» в России перестанет дорожать

Финансист Селезнев: ЖКУ не подорожают в ближайшие полгода

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России не будут дорожать в ближайшие полгода. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт напомнил, что по традиции индексация тарифов ЖКУ происходит летом. «То есть в ближайшие полгода ЖКУ больше расти не будут. Закон регулирует частоту и темпы повышений тарифов», — объяснил он.

Селезнев добавил, что в перспективе предприятиям ЖКХ придется поднять тарифы до 20 процентов в соответствие с накопленными издержками. Финансист подчеркнул, что такое повышение более чем оправдано, учитывая степень износа оборудования, рост зарплат сотрудников и другие расходы, в том числе строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке и газопроводов в Китай.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как можно сэкономить на «коммуналке». По его словам, одним из способов является перерасчет платы за время отсутствия в квартире.