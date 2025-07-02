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09:18, 2 июля 2025Моя страна

Бывший футболист сборной России спас подростка

Экс-футболист сборной России Шаронов спас подростка, потерявшего сознание
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Роман Шаронов

Роман Шаронов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бывший футболист сборной России и экс-тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов помог подростку во время матча отбора чемпионата РФ между командами 2011 года рождения. Как уточняет РИА Новости, юный вратарь потерял сознание из-за столкновения с другим игроком и нуждался в помощи.

Шаронов рассказал, что вратарь столкнулся с нападающим. Другие игроки, заметив это, стали звать на помощь. Когда экс-футболист приблизился к пострадавшему с трибун, он заметил, что у подростка начал западать язык, он был без сознания.

«Я положил его на бок, чтобы не задохнулся. Есть определенные манипуляции, я владел информацией, поэтому реагировал на то, что произошло», — поделился Шаронов.

В результате юному спортсмену удалось вовремя помочь. После игры он поблагодарил своего спасителя.

Ранее сообщалось, что в Башкирии школьники спасли деревню от пожара, не дожидаясь помощи спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС подтвердили, что именно благодаря действиям подростков удалось остановить распространение пламени.

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