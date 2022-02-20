Россиян предупредили о редком последствии COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов в беседе с Ura.ru предупредили россиян, переболевших COVID-19, о появлении в редких случаях неприятных последствий инфекции — скачков артериального давления.

«Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса», — заявил Крючков.

Евдокимов, в свою очередь, подчеркнул, что у людей, у которых после перенесенной коронавирусной инфекции начали наблюдаться скачки давления, могли начаться не сердечно-сосудистые нарушения, а проблемы с позвоночником. По его словам, остеохондрозные хронические заболевания также принимают участие в регуляции давления.

Ранее врач-невролог Юлия Евсютина рассказала, что при коронавирусе увеличивается риск поражения сосудов головного мозга. Специалист отметила, что основными причинами, влияющими на повреждение сосудов, являются повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет.