Медик предупредила об опасности инсульта и инфаркта после коронавируса

При коронавирусе увеличивается риск поражения сосудов головного мозга, предупредила врач-невролог Юлия Евсютина, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, основные причины, влияющие на повреждение сосудов, это повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. Как отметила специалист, после COVID-19 также могут вырасти риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она добавила, что повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям.

«Это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт — острое повреждение миокарда сердца», — подчеркнула врач. Медик перечислила признаки нарушения мозгового кровообращения, которые должны насторожить. Нужно бить тревогу при слабости или онемении в руке или ноге с одной стороны. Опасны нарушения памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова. Возможны нарушение речи, координации, перекос лица, головокружение, шум в ушах.

Специалист рекомендовала провести тщательное обследование.

Ранее сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов заявил, что после перенесенного коронавируса рекомендуется проверить сердце и сосуды.