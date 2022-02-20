Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Медик предупредила об опасности инсульта и инфаркта после коронавируса

Врач-невролог Евсютина: после коронавируса растут риски сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Pexels.com

При коронавирусе увеличивается риск поражения сосудов головного мозга, предупредила врач-невролог Юлия Евсютина, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, основные причины, влияющие на повреждение сосудов, это повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. Как отметила специалист, после COVID-19 также могут вырасти риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она добавила, что повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям.

«Это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт — острое повреждение миокарда сердца», — подчеркнула врач. Медик перечислила признаки нарушения мозгового кровообращения, которые должны насторожить. Нужно бить тревогу при слабости или онемении в руке или ноге с одной стороны. Опасны нарушения памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова. Возможны нарушение речи, координации, перекос лица, головокружение, шум в ушах.

Специалист рекомендовала провести тщательное обследование.

Ранее сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов заявил, что после перенесенного коронавируса рекомендуется проверить сердце и сосуды.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
ЕС предупредил Россию о масштабных последствиях в случае агрессии против Украины
Генсек НАТО не увидел нарушений обещания не расширяться на восток
Красный Крест сделал заявление из-за обстрелов в Донбассе
В ДНР рассказали об обстрелах украинской армией
Невролог раскрыл способ справиться со слабостью после COVID-19
Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине
Назван увеличивающий риск развития рака в три раза напиток
Россиянам назвали главную причину возникновения рака
Россиян предупредили об учащении смерчей и торнадо
План Киева о пересмотре отказа от ядерного оружия сочли подготовкой к провокации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.