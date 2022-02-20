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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Макрона

Президенты Путин и Макрон обсудили обострение кризиса на Украине

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном выразил озабоченность резким обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Детали переговоров глав государств раскрыли в пресс-службе Кремля.

«Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — сообщили в Кремле.

Также в пресс-службе добавили, что Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями насчет ситуации вокруг Украины и по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности России. Стороны учитывают остроту ситуации, поэтому президенты признали, что нужно активизировать поиск ее дипломатического решения.

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался почти два часа. После этого французский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. А 7 февраля в Москве прошли переговоры Макрона с Путиным — они продолжались пять часов.

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Дамир Матюхин
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