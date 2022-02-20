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Путин и Макрон разговаривали по телефону почти два часа

Путин и Макрон провели телефонный разговор продолжительностью 1 час 45 минут

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона занял почти два часа. Об этом сообщила корреспондент французского телеканала Анна Сора-Дюбуа в Twitter, ссылаясь на сообщение Елисейского дворца.

В своем микроблоге она написала, что переговоры лидеров двух государств длились 1 час и 45 минут. После чего Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

19 февраля Елисейский дворец анонсировал телефонные переговоры президента Франции с российским и украинским коллегами. Отмечалось, что Макрон в субботу, 19 февраля, проведет телефонные переговоры с Зеленским, а в воскресенье, 20 февраля, — с Путиным.

7 февраля в Москве прошли переговоры Макрона с Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский президент рассказал, что достиг главной цели своей поездки: он взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

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Любовь Ширижик
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