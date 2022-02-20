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В ДНР рассказали об одобрении Западом украинского вторжения в Донбасс

Народная милиция ДНР заявила, что Украина вторглась в Донбасс, получив одобрение Запада

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Донбасс после того, как получили одобрение со стороны западных стран. Об этом сообщил начальник народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Синенков в Telegram-канале ведомства.

По его словам, украинские военные обстреливают объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивают теракты вдоль границы и в самом Донецке.

«Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса», — заявил Синенков.

Начальник народной милиции ДНР напомнил, что в стране была объявлена мобилизация и призвал граждан пополнить ряды защитников Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации на территории региона 19 февраля. Вслед за ним аналогичный указ подписал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Ранее сообщалось, что в Донецке обезвредили украинскую диверсионно-террористическую группу. Группа диверсантов планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории ДНР. При попытке задержания диверсанты попытались оказать вооруженное сопротивление. Два бойца Министерства государственной безопасности ДНР получили ранения.

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Мария Рубникович
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