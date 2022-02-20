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В Донецке обезвредили группу украинских диверсантов

В ДНР спецназ МГБ обезвредил украинскую диверсионно-террористическую группу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Донецке обезвредили украинскую диверсионно-террористическую группу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецназ Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению МГБ, группа диверсантов планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории ДНР. При попытке задержания диверсанты попытались оказать вооруженное сопротивление. Два бойца МГБ ДНР получили ранения.

«Действиями спецназа МГБ ДНР преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена», — заключили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Пионерское. Из-за их действий было уничтожено пять жилых домов. Есть жертвы среди мирного населения ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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