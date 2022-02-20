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В ЛНР сообщили о попытке Украины атаковать их территорию

Народная милиция ЛНР сообщила о попытке ВСУ атаки в районе населенного пункта Пионерское

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Пионерское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Народной милиции Ивана Филипоненко.

Попытка вторжения произошла 20 февраля около 5 утра. Украинские военные форсировали реку Северский Донец, но в ходе боестолкновения понесли потери и отступили.

По словам Филипоненко, из-за их действий было уничтожено пять жилых домов. Есть жертвы среди мирного населения ЛНР.

Вооруженная эскалация у линии соприкосновения в Донбассе началась 17 февраля. Обстрелы с обеих сторон продолжаются. Представительство самопровозглашенной ЛНР сообщило, что за истекшие сутки 19 февраля 2022 года зафиксировало со стороны ВСУ 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением тяжелого оружия.

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Мария Рубникович
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