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Посол России в США выразил надежду договориться с Западом

Посол России Антонов заявил о возможности достичь взаимопонимания с Западом по вооружению
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ видит возможность договориться с Западом по поводу сокращения военной напряженности. Его слова передает пресс-служба посольства в Facebook.

Антонов выразил надежду на дипломатическое решение проблемы и отметил потенциал для взаимопонимания в вопросах сокращения вооружений в Европе и предотвращения военной деятельности. Он заявил, что США готовы работать над этим, но подчеркнул, что «невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на границах». «Все это чрезвычайно важные проблемы. Однако они существуют не в вакууме. Их нельзя рассматривать в отрыве от основополагающего принципа неделимости безопасности», — добавил глава дипмиссии.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса выслушать обеспокоенности Москвы и достичь решения, которое помогло бы обеим сторонам. Столтенберг добавил, что вопрос контроля за вооружениями играет важную роль для обеих сторон. «Хотим убедить Россию изменить курс и вместе с нами найти политическое решение», — добавил он.

Марина Совина
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