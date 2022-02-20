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Генсек НАТО заявил о готовности выслушать обеспокоенности России

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что готов выслушать обеспокоенности РФ и найти решение

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса выслушать обеспокоенности России и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам. Его слова в эфире телеканала ARD приводит РИА Новости.

По его словам, альянс и США представили письменные предложения по контролю за вооружениями и транспарентности. «Это показывает, что мы готовы к обсуждению, готовы выслушать обеспокоенности России и... попытаться найти решение, которое поможет и НАТО и России», — отметил генсек.

Столтенберг добавил, что вопрос контроля за вооружениями играет важную роль для обеих сторон. «Хотим убедить Россию изменить курс и вместе с нами найти политическое решение», — добавил он.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Марина Совина
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