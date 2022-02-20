Генсек НАТО не увидел нарушений обещания не расширяться на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не увидел нарушений альянсом обещания не расширяться на восток. Так он прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения организации, передает РИА Новости.

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами», — сказал генсек альянса. Он отметил, что нигде нет решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре.

По словам Столтенберга, в договоре считается, что европейские страны могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, определяющих «безопасность в Европе», в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.

Ранее Столтенберг заявил о готовности альянса выслушать обеспокоенности России и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам. По его словам, альянс и США представили письменные предложения по контролю за вооружениями и транспарентности.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.