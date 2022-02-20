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ВСУ два раза за полчаса обстреляли Донбасс по двум направлениям

ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР два раза за полчаса с использованием запрещенных мин

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские силовики обстреляли два населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с использованием запрещенных Минскими соглашениями мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщается в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

При этом отмечается, что по населенному пункту Докучаевск было выпущено восемь мин, а по Еленовке — четыре. Таким образом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за полчаса обстреляли районы Донбасса.

Раннее представительство непризнанной ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по окраинам Донецка 24 мины калибром 120 миллиметров. Еще пять мин были выпущены по населенному пункту Зайцево Южной, четыре — по Старомихайловке.

В СЦКК подсчитали, что с начала суток обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, было выпущено 162 снаряда и мины калибром 82-122 миллиметра.

Марина Совина
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