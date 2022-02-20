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Еще один регион России выразил готовность разместить беженцев из Донбасса

Губернатор ЕАО Гольдштейн заявил о готовности региона принять беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Батурин/ РИА Новости

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн на своей странице в Instagram выразил готовность принять и разместить беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«ЕАО с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку», — заявил глава региона.

Гольдштейн добавил, что дал поручение подготовить шесть пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса и составить список вакантных рабочих мест.

Готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, компания РЖД сообщила о готовности предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты России.

Марина Совина
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